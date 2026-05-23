Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Aldo defende aumento da base tributária; Renan, corte de gastos, em debate entre pré-candidatos

Estadão Conteúdo

Os pré-candidatos a presidente Aldo Rebelo e Renan Santos discordaram neste sábado, 23, em relação à receita a ser seguida pelo País para conter o avanço da dívida pública. Aldo defendeu um ajuste via aumento da base tributária, enquanto Renan entende que o caminho é cortar gastos.

Segundo Aldo, é possível cortar despesas porque o "desperdício é grande", mas, o ajuste tem que ser feito, principalmente, pela expansão da receita, ampliando a base da arrecadação sem elevar impostos.

"O ajuste tem que ser aumentando a base da arrecadação. Se o País passar a crescer 4% por ano, a curva de juros vai ficar pra baixo. Se o país passar a crescer 4% por ano, a relação dívida/PIB vai ficar pra baixo. E aí você pode reduzir inclusive a carga tributária", afirmou Aldo durante painel de pré-candidatos no fórum da Esfera.

Aldo segue se apresentando como pré-candidato, embora a direção nacional do Democracia Cristã (DC) tenha decidido expulsá-lo do partido em caráter sumário, na esteira de um racha interno envolvendo a definição da candidatura ao Planalto.

No mesmo painel, Renan Santos, do recém-criado partido Missão, discordou de Aldo, defendendo a redução dos gastos a partir de medidas como a desindexação da aposentadoria e do benefício de prestação continuada. Hoje, os benefícios são vinculados ao salário mínimo, cujo reajuste supera a inflação.

"O ajuste mais duradouro é sempre o ajuste no campo da despesa, que é o que nós vamos fazer", prometeu Renan, acrescentando que o fim de gatilhos automáticos nos reajustes de benefícios trariam um "choque de credibilidade", melhorando o ambiente para a atração de investimentos.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PRÉ-CANDIDATOS/ALDO REBELO/RENAN
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Pré-candidato do Missão, Renan Santos ataca Jair e Flávio Bolsonaro

23.05.26 13h57

Lula elogia decisão da Justiça de manter governador interino do Rio de Janeiro

23.05.26 13h57

Aldo defende aumento da base tributária; Renan, corte de gastos, em debate entre pré-candidatos

23.05.26 13h17

Queremos trabalhar com quem quer trabalhar com transferência de tecnologia, diz Lula

23.05.26 13h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

20.05.26 16h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda