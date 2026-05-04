Lula e Trump devem se reunir em Washington nesta quinta-feira (7)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (6) para Washington, onde terá um encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para quinta-feira (7). A informação foi confirmada por interlocutores do Palácio do Planalto.

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Segundo integrantes do governo brasileiro, a reunião terá caráter de agenda de trabalho e deve focar em temas bilaterais considerados estratégicos para os dois países. Entre os assuntos previstos estão negociações comerciais, cooperação em segurança pública, combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e discussões sobre minerais críticos e terras raras.

Negociações e tensões diplomáticas

O encontro entre Lula e Trump vinha sendo negociado desde janeiro deste ano, quando os dois presidentes conversaram por telefone durante cerca de 50 minutos. Na ocasião, ambos manifestaram interesse em uma reunião presencial para tratar diretamente das divergências entre os países, em uma conversa que Lula definiu como “olho no olho”.

Inicialmente, a visita estava prevista para março, mas acabou adiada em razão do agravamento das tensões no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Nas últimas semanas, Lula elevou o tom das críticas à política externa norte-americana, especialmente após ataques dos EUA ao Irã.

Apesar das divergências recentes, o presidente brasileiro manifestou solidariedade a Trump após o atentado sofrido pelo líder norte-americano durante um jantar de correspondentes em Washington, episódio citado por aliados do governo como um gesto de distensão diplomática.

Relação comercial e cenário político

Na área econômica, o governo brasileiro busca avançar nas negociações para reduzir tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A diplomacia brasileira considera o encontro um passo importante para normalizar as relações comerciais entre os dois países após meses de tensão e incerteza.

Além da pauta econômica, a situação política na Venezuela também deve entrar nas discussões entre os chefes de Estado.

A viagem internacional ocorre em um momento de pressão política para o governo Lula no cenário doméstico. Na última semana, o Congresso Nacional rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e derrubou o veto presidencial ao projeto da dosimetria penal.

Segundo fontes do governo, a expectativa é que a agenda internacional reforce a atuação diplomática do presidente brasileiro e a interlocução do país em temas estratégicos globais.