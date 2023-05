Lula e mais 10 presidentes da América do Sul se reúnem nesta terça-feira em Brasília

Será realizada, nesta terça-feira (30), em Brasília, uma reunião entre líderes sul-americanos para discutir a retomada da integração no continente. Promovido a pedido do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o encontro contará com dez outros presidentes e um representante do governo do Peru.

"Bom dia. Hoje receberemos em Brasília presidentes da América do Sul. 12 países vizinhos, que compartilham laços culturais e desafios, discutindo formas de atuação conjunta. Tenho certeza que nossa união será fundamental para melhorarmos a vida do povo de nossos países", escreveu o presidente Lula, em suas redes sociais.

Além do próprio Lula, os presidentes confirmados são:

Alberto Fernández (Argentina),

Luís Arce (Bolívia),

Gabriel Boric (Chile),

Gustavo Petro (Colômbia),

Guillermo Lasso (Equador),

Irfaan Ali (Guiana),

Mário Abdo Benítez (Paraguai),

Chan Santokhi (Suriname),

Luís Lacalle Pou (Uruguai) e

Nicolás Maduro (Venezuela).

De acordo com o governo federal, a atual presidente do Peru, Dina Boluarte, impossibilitada de comparecer, será representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola.

A programação terá início pela manhã, no Palácio do Itamaraty, onde os presidentes proferirão discursos de abertura. Em seguida, após um almoço oferecido pelo governo brasileiro, os líderes dos países terão uma conversa mais informal, em formato reduzido - cada presidente deve ser acompanhado pelo respectivo chanceler e apenas um ou dois assessores.