Lula e Macron visitarão fábrica de chocolate no Combu, diz portal

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, devem visitar uma fábrica de chocolates durante a agenda pela capital paraense, na próxima terça-feira (26), na ilha do Combu, que fica nos arredores de Belém, afirma o portal Metrópoles. O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), também deverá acompanhar os presidentes na visita à ilha. A primeira visita do presidente francês ao Brasil começa por Belém.

Lula e Macron visitarão a “Filha do Combu”, empresa que produz chocolates desde 2006 e é reconhecida como um exemplo de bioeconomia. A expectativa é de que o presidente francês fique apenas cerca de 4 horas na capital paraense.

Após a passagem por Belém, Macron segue para o Rio de Janeiro, onde deve se encontrar com Lula na cidade de Itaguaí, na quarta-feira (27), para visitar a sede do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).