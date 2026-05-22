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Política

Lula diz que vetará possibilidade de robôs em eleições em projeto que blinda partidos

O presidente também defendeu que é preciso punir quem "conta uma mentira sabendo que é mentira", e que uma pessoa pode causar um "rombo na economia contando uma mentira sobre o sistema financeiro"

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Frame Canal GOV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 22, que vai vetar trechos do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana que autoriza candidatos a dispararem mensagens em massa durante as eleições. A declaração foi dada em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

"Agora, as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robô na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro, vou trabalhar para o Senado não aprovar, e depois eu vetarei", garantiu.

O presidente também defendeu que é preciso punir quem "conta uma mentira sabendo que é mentira", e que uma pessoa pode causar um "rombo na economia contando uma mentira sobre o sistema financeiro".

"O cara que conta uma mentira sabendo que é mentira, ele tem que ser punido. O cara pode causar um rombo na economia contando uma mentira sobre o sistema financeiro. Um cara pode inventar que um banco vai quebrar, arranca o seu dinheiro logo, vai em uma corrida para o banco, quebra o banco. Isso tem que ser crime", ressaltou.

Educação e política

Lula disse ainda que o "povo não gosta de política" e que a responsabilidade disso é dos políticos. "O povo precisa ser educado para gostar", afirmou durante o programa da TV Brasil.

"Eu não vou entrar no meu caso, mas a Lava Jato foi a grande mentira do século XXI nesse País. E os meios de comunicação fomentaram dois monstros, chamado (Sérgio) Moro e (Deltan) Dallagnol, e que depois não provaram nada. Quebraram muitas empresas. A serviço de quem? ... Empregos foram desmontados com todo aquele episódio", afirmou.

Lula também disse que "não viu ninguém pedir desculpa" em relação à Lava Jato. "Os meios de comunicação demoraram 50 anos para pedir desculpa no regime militar. E agora eles vão demorar mais de 50 para pedir desculpa sobre o que fizeram com o monstro da Lava Jato".

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/LULA/USO/ROBÔS/VETO
Política
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