Lula diz que vai propor ao PT a reconstrução de aliança forte 'para fascistas não voltarem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 8, em entrevista ao portal de notícias ICL que vai pleitear ao PT que seja reconstruída uma frente ampla para impedir a volta do bolsonarismo ao Poder Executivo, que ele classificou como "fascista".

"Vou pleitear ao PT a necessidade da gente reconstruir uma aliança política forte para a gente não permitir que os fascistas voltem a governar este País. Este é o papel que eu tenho para jogar agora", disse Lula.

Lula disse que dificilmente não será candidato à reeleição, mas evitou dizer que concorrerá antes da convenção do PT, em julho. Mesmo assim, o presidente disse que o seu diferencial é ser o político mais experiente do País. "Eu tenho o acúmulo de experiência que ninguém tem neste País. Não tem nenhum político que tenha a experiência que eu tenho neste País. Essa é a vantagem de ser longevo", declarou

Lula disse também que é preciso melhorar a qualidade dos políticos do País onde, segundo ele, há muita "coisa podre". Ele também afirmou que o crime organizado conseguiu se infiltrar em diversos setores da sociedade, inclusive no setor público.

"O crime organizado está em tudo quanto é lugar, o crime organizado está na política, no futebol, na religião, está em tudo quanto é lugar", afirmou Lula.