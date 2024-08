Lula diz que Musk tem que respeitar decisão do STF: 'Ele pensa que é o quê?'

Em entrevista a uma rádio da Paraíba nesta sexta-feira (30.08), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre o mais recente embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ameaçou tirar a rede social X do Brasil por ausência de um representante legal da plataforma no país e bloqueou as contas de outra empresa de Musk, a Starlink. Lula criticou o bilionário e disse que ele deve respeitar as decisões do STF.

"Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição Brasileira e às leis brasileiras. Se a Suprema Corte tomou uma decisão para cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude", declarou.

"Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo", acrescentou o presidente, que também criticou os ataques de Elon Musk a autoridades brasileiras.

"Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então, é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano", completou Lula.