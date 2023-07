Lula diz que derrubaram Bolsonaro, mas não os bolsonaristas

Durante um evento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SindmetalABC) neste domingo (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Bolsonaro foi derrubado, mas não os bolsonaristas. A reunião foi no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

“Derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda”, afirmou Lula. “Os malucos estão nas ruas ofendendo e xingando as pessoas. Nós vamos dizer a eles que queremos que esse país volte a ser civilizado”, declarou o chefe do Executivo.

VEJA MAIS

O presidente disse, ainda, que “as pessoas não têm que se gostar, mas se respeitar”. Antes de ir para o evento, Lula precisou passar por atendimento médico no hospital Sírio Libanês para aliviar dores na coluna.

Veja a declaração na íntegra:

“Agora vocês tem que estar preparados porque nós derrotamos o Bolsonaro mas não derrotamos o bolsonarista ainda. Os malucos estão na rua ofendendo pessoas, xingando pessoas. E nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado, as pessoas não tem que se gostar, as pessoas tem apenas que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele, ter sentimento, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da tua casa, nem ela de você, vocês tem que se respeitar, né? Isso é democracia”.