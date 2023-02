Lula divulga foto oficial do terceiro mandato de presidente da República

Foi divulgada nesta segunda-feira (27), a foto oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato como presidente da República. O registro, feito pelo fotógrafo do petista, Ricardo Stuckert, mostra Lula no Palácio da Alvorada, usando a faixa presidencial. A imagem será utilizada em prédios oficiais no Brasil e no Exterior.

Desde que tomou posse, no dia 1º de janeiro deste ano, Lula ainda não havia divulgado a foto oficial do terceiro mandato.

As fotos do atual e ex-presidentes também costumavam ficar expostas em uma galeria localizada no térreo do Palácio do Planalto. Porém, o local foi destruído durante os atos radicais ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano.