Lula se reúne com Haddad e Prates para decidir sobre desoneração dos combustíveis

A medida provisória que prorrogou, no dia 1º de janeiro, a isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol por mais 60 dias vence nesta terça-feira (28). Para avaliar a desoneração dos combustíveis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira (27), às 10h, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

O governo federal tem enfrentado pressões diante do impacto no preço dos combustíveis e na inflação, com o fim da isenção. O aumento nos preços da gasolina é estimado em cerca de R$ 0,70 com volta da cobrança das alíquotas de PIS/Cofins.

“Antes de falar em retomar tributos sobre os combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras”, declarou a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), no fim da semana passada.

Por outro lado, a ala econômica do governo, que tem Haddad à frente, está preocupada com a perda de receita para a União com a suspensão da cobrança dos impostos.