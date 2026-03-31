Lula confirma Alckmin como vice em chapa à reeleição
Pela legislação eleitoral, ocupantes do Executivo devem deixar os cargos até seis meses antes da eleição
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta terça-feira (31), que Geraldo Alckmin será novamente candidato a vice-presidente na chapa que disputará a reeleição neste ano.
A declaração foi feita durante reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro também marcou o início de mudanças no primeiro escalão do governo, com a saída de ministros que pretendem concorrer às eleições de outubro.
Pela legislação eleitoral brasileira, ocupantes de cargos no Executivo que desejam disputar o pleito precisam deixar suas funções até seis meses antes da eleição, prazo que, neste ano, se encerra em 4 de abril. A regra tem como objetivo evitar o uso da estrutura pública em benefício de candidaturas e garantir maior equilíbrio na disputa.
No caso de Alckmin, que atualmente comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), será necessário deixar o cargo para concorrer como vice na chapa presidencial. “O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC porque será candidato a vice-presidente da República outra vez”, afirmou o presidente.
