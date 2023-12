Lula anuncia que Dino ficará no Ministério da Justiça até 8 de janeiro

Foi confirmado nesta quarta-feira (20), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o ministro Flávio Dino ficará à frente do Ministério da Justiça até 8 de janeiro. Nesse mesmo dia, Lula pretende realizar um ato, com a presença da cúpula dos Três Poderes, para lembrar o episódio em que extremistas invadiram e depredaram as sedes do Legislativo, Executivo e Judiciário. Dino deixará o cargo para assumir como ministro no Supremo Tribunal Federal.

A posse de Flávio Dino está prevista para 22 de fevereiro. O secretário-executivo do MJ, Ricardo Cappelli, ficará provisoriamente no comando do ministério até que o novo titular seja indicado pelo presidente. Entre os cotados para o posto estão o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima e Silva, o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet

