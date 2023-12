Parlamentares se desentendem por suposto abraço entre Mourão e Flávio Dino

Um bate-boca marcou a tarde desta terça-feira (19) no plenário da Câmara dos Deputados, envolvendo o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) e o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Os parlamentares se envolveram em uma discussão acalorada, sendo separados por seguranças.

O motivo do desentendimento foi um suposto abraço entre Mourão e Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF). A controvérsia teria se originado de um contato que teria ocorrido em 13 de dezembro, durante a sabatina de Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O vídeo que registra o abraço foi criticado pelo deputado Gilvan em suas redes sociais. No plenário, Mourão teria abordado o ex-vice-presidente para discutir o assunto, expressando sua insatisfação: "Eu falei que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver", afirmou Mourão.

O embate verbal continuou com Gilvan rebatendo: “Ele fala que assaltante de banco é pior que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro, não era nem para olhar pra cara dele”. Em um momento acalorado, o deputado levantou o dedo contra Mourão, que reagiu: “Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Abaixa esse dedo. Aqui é braço”.

Diante da tensão crescente, Gilvan desafiou: “Você vai fazer o quê? Você acha que tenho medo de você porque você é general? Tinha que ter honra”. A situação só foi controlada após a intervenção dos seguranças presentes no local, evitando maiores consequências do conflito.