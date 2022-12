Lula anuncia deputada federal Joenia Wapichana como presidente da Funai

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na noite desta sexta-feira (30), a deputada federal Joenia Wapichana (Rede-RR) como nova presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) a partir do próximo ano. Na publicação do Instagram, Lula diz que é a primeira vez que uma mulher indígena assume a presidência da Funai, dentro do Ministério dos Povos Indígenas.

“Novos tempos para o Brasil”, disse Lula.

Joenia, em seu perfil oficial do Instagram, relatou que a felicidade do convite e acrescentou é uma atribuição importante.

“Recebi com muita satisfação o convite do presidente Lula para presidir a Funai, e aceitei com o compromisso de ter apoio para fortalecer esse órgão tão importante para a defesa dos direitos dos povos indígenas. A Funai foi alvo de desmonte no governo Bolsonaro, teremos muito trabalho pela frente e será crucial o apoio e compromisso das lideranças indígenas e também dos servidores. Seguimos firmes na luta”, compartilhou a deputada em uma foto ao lado do presidente.

Sobre a Wapichana

Jonia Batista de Carvalho, mais conhecida como Joênia Wapichana, é advogada e foi a primeira mulher indígena a exercer a profissão e a ser deputada federal no Brasil. Durante as eleições de 2018, a nova presidente da Funai foi eleita deputada federal afiliada à Rede Sustentabilidade.