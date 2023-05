Luiz Lessa é eleito presidente do Basa; Conselho de Administração também elegeu novos diretores

O Conselho de Administração do Banco da Amazônia elegeu, nesta quinta-feira (25), Luiz Cláudio Moreira Lessa novo presidente da Instituição. Executivo com experiência em posições estratégicas no Brasil e no exterior, ele já trabalhou em empresas como Banco do Brasil, PREVI, PSEG e Banco do Brasil Américas. Lessa ficará no lugar de Valdecir Tose, que deixa a presidência do Basa após cinco anos no cargo.

De acordo com Instituição, a posse deve ocorrer na próxima semana, na data provável de 30 ou 31 de maio, ainda a confirmar.

Na mesma reunião do Conselho de Administração, José Maria de Lima Quinto Filho foi eleito para a Diretoria de Infraestrutura do Negócio, e Marivaldo Melo para a Dretoria Comercial do Banco da Amazônia.

Em sua conta no LinkedI, Luiz Lessa informou que também liderou projetos importantes em diversas áreas de negócios, incluindo varejo bancário, crédito, fusões e aquisições, energia, CRM e marketing digital, estratégia de clientes, planejamento estratégico, canais de distribuição e desenvolvimento de pessoas. Ele ainda atuou como conselheiro de administração em empresas como Rio Grande Energia, CELPE, COELBA e Neoenergia, além de ser diretor da Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos (Flórida) e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Korea.

No Banco do Brasil, ele ocupou cargos como executivo responsável pela organização da rede de agências e vice-presidente executivo do Banco do Brasil Americas, liderando as áreas de varejo e canais de distribuição, com destaque para a implementação do conceito de Banco Digital.