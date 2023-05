Valdecir Tose deixará presidência do Banco da Amazônia; Luiz Lessa é indicado ao cargo

Após cinco anos como presidente do Banco da Amazônia, o Basa, Valdecir Tose deixará o comando da instituição. Em comunicado emitido nesta quinta-feira (18), a entidade afirma que Luiz Cláudio Moreira Lessa foi indicado para ocupar o cargo de presidente.

A indicação, segundo o banco, está em processo de “aprovação nas instâncias competentes de governança com vistas à eleição pelo Conselho de Administração”. A entidade explicou à reportagem que essa avaliação pelo Conselho será no dia 25 deste mês, quinta-feira da semana que vem. Caso o nome seja aprovado, a data da posse será marcada - até lá, Tose segue como presidente.

Por meio de sua conta no LinkedIn, Valdecir, que também foi diretor do banco por dois anos, publicou, ainda ontem, uma mensagem dizendo que conclui um ciclo.

“Transformamos e tornamos o Basa uma empresa muito rentável, atuando com eficiência e sendo relevante para a região, apoiando os empreendedores a realizar sonhos e mudando positivamente a realidade regional com muita coragem, trabalho duro e muita fé”, disse, em mensagem compartilhada.

Currículo

Luiz Cláudio Moreira Lessa é executivo com experiência em posições estratégicas no Brasil e no exterior, tendo trabalhado em empresas como Banco do Brasil, PREVI, PSEG e Banco do Brasil Américas. Liderou projetos importantes em diversas áreas de negócios, como varejo bancário, crédito, fusões e aquisições, energia, CRM e marketing digital, estratégia de clientes, planejamento estratégico, canais de distribuição e desenvolvimento de pessoas.

Também atuou como conselheiro de administração em empresas como Rio Grande

Energia, CELPE, COELBA e Neoenergia, além de ser diretor da Câmara de Comércio

Brasil Estados Unidos (Flórida) e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Korea.

No Banco do Brasil, ocupou cargos como executivo responsável pela organização da rede de agências e vice-presidente executivo do Banco do Brasil Americas, liderando as áreas de varejo e canais de distribuição, com destaque para a implementação do conceito de Banco Digital.

Lessa é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro e especialização em Finanças para Desenvolvimento de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas.