Luiz Fux e Bruno Dantas participam de evento em Belém

Nesta sexta-feira (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, presidente em exercício da instituição, participam do II Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA).

O evento faz parte do planejamento pedagógico da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do TCMPA, que orienta gestores e servidores das 144 cidades paraenses para correta aplicação dos recursos públicos.

Segundo a programação do evento, Dantas e Fux abordarão sobre segurança jurídica e eficiência na gestão administrativa, respectivamente. Eles serão os primeiros palestrantes do seminário do TCMPA, que terá ainda a presença de Cristiana Fortini falando sobre dispensa e inexigibilidade na Lei 14.133/21, conhecida como a nova Lei de Licitações, e de Dawison Barcelos, discorrendo sobre a transição para o novo regime de contratações públicas.