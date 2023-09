Luana Santalices e Alex Pinheiro Centeno são empossados desembargadores do Pará

A magistrada Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices e o advogado Alex Pinheiro Centeno foram empossados, nesta terça-feira (05), para o cargo de desembargadora e desembargador, respectivamente, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A solenidade foi realizada no plenário Oswaldo Pojucan Tavares, do edifício-sede do TJ.

Ambos ascenderam ao desembargo durante a 33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no último dia 30 de agosto, para ocupar as vagas abertas em razão de aposentadoria de Maria Edwiges de Miranda Lobato, e de Milton Nobre. Na ocasião da posse, estiveram presentes autoridades dos três poderes, associações de classe, além da comunidade interna do Judiciário, convidadas e convidados da empossada e do empossado.

Luana e Alex prestarem juramento regimental e assinarem o termo de posse. A presidente do TJPA promoveu a nova desembargadora ao grau de Comendador para Grã-Cruz, dando a Medalha do Mérito Judiciário, mesmo grau conferido a Alex Centeno.

O desembargador Pedro Pinheiro Sotero fez a saudação de boas-vindas aos novos integrantes da Corte, destacando que a magistrada e o magistrado “em muito contribuirão para que a Corte alcance patamares cada vez mais altos na prestação jurisdicional”. Ele lembrou do histórico profissional dos empossados enfatizando que ambos estão preparados para os desafios que a carreira os impõe.

O magistrado falou ainda sobre os novos tempos em que são desafiados a cumprir metas. “O fim buscado pelo direito é a paz e para que a paz seja alcançada, às vezes, a luta se impõe. Que vossas excelências engrandeçam esse tribunal com decisões justas e sábias”, afirmou.

Em seguida, a nova desembargadora falou sobre a emoção de chegar ao Tribunal depois de 30 anos de carreira, lembrando que esse seria um momento muito importante para o pai dela, que foi Procurador de Justiça do Pará. Em seu discurso, a magistrada agradeceu a Deus, aos familiares, magistradas e magistrados, servidoras e servidores que a apoiaram durante seu percurso. “Eu amo meu trabalho, mas sem minha família nunca seria realizada”, declarou.

Em sua manifestação, Alex Centeno falou sobre um misto de sentimentos. “Só consigo me transportar para as lembranças dessa caminhada de momentos bonitos e importantes que me fizeram chegar a esse momento”. O agora desembargador revelou que o interesse por ouvir as pessoas e por entender a política das relações humanas o levaram à advocacia.

O desembargador agradeceu à família, aos membros da advocacia e aos integrantes do TJPA, afirmando que terá como norte a união e a harmonia na construção do justo. “Me preparo para servir ao Poder Judiciário com o mesmo compromisso e dedicação que servi à advocacia. Prometo honrar este que agora será, o meu Tribunal de Justiça do Pará”.

Trajetória

A magistrada Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices foi empossada na magistratura em 20 de novembro de 1992. É bacharel em Direito pela União das Escolas Superiores do Pará (Unespa) e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho.

Alex Centeno é bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama). Tornou-se advogado em 2009, sendo pós-graduado em Direito Penal Econômico e Direito Tributário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).