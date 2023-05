Lira x Calheiros: Presidente da Câmara nega ter pedido a cabeça de Renan Filho no ministério

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou as redes sociais para negar a notícia de que havia pedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a saída de Renan Filho (MDB-AL) do ministro dos Transportes, sob a pena de dificultar ainda mais a articulação do governo no Congresso Nacional.

“É falsa e descabida a informação que pedi “a cabeça de ministro”, e muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do Governo. Tenho agido sempre com respeito aos Poderes. A origem da desinformação segue na mesma linha daquele que tem usado as redes sociais, e seus prepostos, para me desrespeitar gratuitamente. Isso não admito e exijo respeito! Tenho uma trajetória política de mais de 20 anos dedicados a Alagoas e ao Brasil, sempre em defesa da liberdade e da democracia”, escreveu, no Twitter.

O ministro dos Transportes é filho do senador Renan Calheiro (MDB-AL), principal adversário político de Lira em Alagoas e que não tem poupado ataques ao seu desafeto nas redes sociais.

“Os podres de Lira vão acumulando. Desvios, chantagens,achaques, golpismo, agressão contra a mãe dos filhos. Não é a inteligência artificial do ChatGPT que diz. É a própria vítima da covardia, Julyene Lins, que amplia as denúncias contra o caloteiro. Faltam 580 dias para ele sair”, disparou, em uma das publicações contra o presidente da Câmara.

Em Alagoas, o atual governador - Paulo Suruagy do Amaral Dantas - foi eleito pelos Calheiros. Já o prefeito da capital Maceió, João Henrique Caldas (PL), é aliado de Lira. A cidade foi a única capital do Nordeste onde Lula perdeu para Bolsonaro, nas eleições de 2018 e 2022.