Governo deve tentar 'operação de guerra' para aprovar MP dos ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã desta quarta-feira (31) no Palácio da Alvorada com os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). O objetivo do encontro seria articular uma "operação de guerra" para viabilizar a votação e aprovação da MP 1154, que reorganiza a estrutura ministerial. A informação foi divulgada pelo blog do jornalista Gerson Camarotti,

De acordo com a publicação, espera-se que Lula telefone para o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), e sinalize disposição para reverter o quadro de desarticulação política no Legislativo, garantindo, por exemplo, o cumprimento de acordos já firmados, com a liberação de verbas para emendas e cargos.

Na noite de terça-feira, após a derrota do governo com o avanço do projeto do marco temporal para demarcação de terras indígenas, houve uma reunião de integrantes do governo com líderes partidários que cobraram pelas medidas. Um dos participantes teria classificado a reunião como uma "bomba atômica".

Diante desse contexto, acredita-se que o governo sofreria uma nova derrota, seja pela rejeição da MP ou pela aprovação de destaques que incorporariam mudanças maiores na organização dos ministérios. Ainda não há definição se a MP será votada nesta quarta-feira.