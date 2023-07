Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho é internado com infecção na pele

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi internado nesta segunda-feira (3) em um hospital particular de Natal devido a uma erisipela — uma infecção da pele. As informações foram divulgadas pela equipe de Marinho, nas redes sociais do parlamentar. Líder da oposição no Senado, ele já havia sido hospitalizado na última sexta-feira (30), mas foi liberado no domingo (2) para participar de um evento do PL no qual tomou posse como presidente estadual do partido no Rio Grande do Norte.

A equipe do parlamentar informou ainda que a expectativa é de que ele esteja em condições de retornar ao trabalho em Brasília até o fim desta semana."Até lá, ele permanece no hospital sob medicação e os cuidados médicos para debelar a infecção e evitar que ela tome uma proporção maior", diz o comunicado.

