Lewandowski é eleito para integrar o TSE

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito nesta quinta-feira (17) para um novo mandato como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na vaga de Luís Roberto Barroso, que encerra sua passagem de quatro anos no fim de fevereiro.

Lewandowski foi eleito, em votação simbólica, por 10 votos a 1 pelo plenário do Supremo. A ministra Cármen Lúcia, que deverá ser eleita na próxima escolha, em agosto, recebeu o voto do próprio Lewandowski, o que é tradição no tribunal, por isso o 10 a 1.

O TSE é composto por sete ministros titulares, dos quais três são provenientes do Supremo Tribunal Federal (STF). Outros três vêm do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e uma das vagas é reservada a um representante da advocacia indicado pelo STF e aprovado pelo presidente da República.

Lewandowski, nessa nova passagem, atuará junto aos colegas Edson Fachin e Alexandre de Moraes, respectivamente presidente e vice-presidente do TSE.