Lei Rouanet recebe R$ 16,3 bi em 2023 e contrasta com ajustes fiscais para conter rombo de R$ 168 bi

POLÍTICA

Lula anuncia que Dino ficará no Ministério da Justiça até 8 de janeiro

Nesse mesmo dia, Lula pretende realizar um ato, com a presença da cúpula dos Três Poderes, para lembrar o episódio em que extremistas invadiram e depredaram as sedes do Legislativo, Executivo e Judiciário.