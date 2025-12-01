Kassab diz que Tarcísio 'exagerou um pouco' e não pode se apresentar como bolsonarista

Capa Jornal Amazônia
O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "exagerou um pouco" e errou ao se apresentar como um candidato bolsonarista.

"O melhor candidato é o Tarcísio, se ele for candidato, meu partido vai apoiá-lo. Mas ele tem errado. Daqui para trás, ele exagerou um pouco, ele não pode se apresentar como bolsonarista. Ele tem que ser um líder acima de tudo, e ele vai se apresentar", disse Kassab em evento da Arko Advice na tarde desta segunda-feira, 01.

Kassab defendeu ainda que Tarcísio seja um candidato de centro-direta. "Não tem nenhum sentido ele se apresentar como um candidato de direita, ele até pode ser de direita se quiser. Ele tem que ser candidato da centro-direita, se não, pode perder eleição".

Tarcísio é cotado para disputar as eleições presidenciais de 2026 e assumir o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado. Publicamente, Tarcísio tem dito que vai concorrer à reeleição para o governo de São Paulo. Bolsonaro ainda não anunciou quem vai apoiar no pleito do ano que vem.

