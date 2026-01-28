Capa Jornal Amazônia
Carlos se reúne com Tarcísio com aval de Bolsonaro: 'Momento bacana com o eterno ministro'

Estadão Conteúdo

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que almoçou nesta quarta-feira, 28, na casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos disse ter carinho e admiração pelo "eterno ministro".

"Na semana passada, conversando com o ministro Adolfo Sachsida, meus irmãos e depois com meu pai, pedi autorização para vir a São Paulo e dar um abraço nele. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes. Obrigado sempre pela consideração, atenção e amizade", escreveu Carlos em sua conta no X.

Adolfo Sachsida foi ministro de Minas e Energia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrou o corpo ministerial ao lado de Tarcísio, que chefiou a pasta da Infraestrutura. A partir desse período, o atual governador paulista consolidou uma forte aliança com Bolsonaro, que foi decisiva para sua eleição no Estado de São Paulo.

A pressão no campo da direita pela candidatura de Tarcísio à Presidência provocou um estremecimento na relação dele com a família Bolsonaro. Carlos ironizou neste mês um discurso da primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, no qual afirmou que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência direta a uma possível candidatura presidencial do marido.

No último dia 14, o filho do ex-presidente publicou uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista cuja manchete o definia como "CEO de São Paulo". Doria é considerado um "traidor" pelo bolsonarismo após o rompimento político com Jair Bolsonaro ainda durante seu mandato no governo paulista.

Horas antes da publicação, Carlos já havia feito críticas indiretas a ex-aliados e a setores da direita que se apresentam como alternativa ao bolsonarismo, com ataques a "isentões" e a políticos eleitos com apoio do ex-presidente.

A manifestação ocorre em meio à pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. Em dezembro, Flávio afirmou que o pai o havia escolhido como seu sucessor político.

Apesar da declaração da mulher, Tarcísio tem reiterado que apoiará Flávio nas eleições deste ano. Nesta terça-feira, 27, o governador afirmou que não disputaria a Presidência nem mesmo se Bolsonaro lhe pedisse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLOS BOLSONARO/ENCONTRO/TARCÍSIO DE FREITAS/SP
