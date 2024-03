Justiça Eleitoral julga improcedente ação contra o Partido Liberal

Por 6 votos a 1, a Justiça Eleitoral do Pará julgou improcedente a ação que pedia a anulação de todos os votos do Partido Liberal obtidos no pleito de 2022.

A acusação, considerada infundada, estava relacionada a uma alegada irregularidade cometida pelo PL, que teria descumprido a legislação que exige dos partidos a composição de uma chapa com 30% de mulheres e negros, além da disponibilização de recursos financeiros e tempo de rádio e TV.

Estavam em risco os mandatos dos deputados federais Éder Mauro, Lenildo Mendes Sertão, conhecido como "Delegado Caveira", e Joaquim Passarinho.

Entretanto, a ampla maioria do Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará julgou improcedente a ação, movida pelos partidos MDB, PSB e PSDB/Cidadania.

O desembargador José Maria do Rosário, relator do processo, teve seu voto respaldado pelos juízes Marcus Alan, Miguel Júnior, José Portela, Rafael Fecury e Leonam Cruz. Apenas o juiz Thiago Sefer divergiu.

Sem nenhuma sanção aplicada, o deputado Eder Mauro permanece como possível candidato às eleições para a Prefeitura de Belém. Ele pode concorrer às eleições municipais sem o risco de perder o mandato.