Julgamento de Moro no TRE-PR tem pedido de vista e antecipação de voto

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) prossegue nest segunda-feira, 8 de abril, o julgamento do senador Sergio Moro, mesmo após o pedido de vista do desembargador eleitoral Julio Jacob Júnior. Sob a presidência de Sigurd Roberto Bengtsson, a Corte debateu a possibilidade de adiantar os votos dos desembargadores enquanto aguarda o retorno do pedido de vista. O julgamento retorna nesta terça-feira (9).

Anderson Ricardo Fogaça optou por aguardar o desfecho do pedido de vista, enquanto Guilherme Frederico Hernandes Denz decidiu adiantar seu voto, alinhando-se ao relator e deixando o placar em 3 a 1 pela absolvição de Moro.

As ações em análise acusam Moro, propostas pelo PT e PL, de abuso de poder econômico, uso inadequado de meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2022 e caixa dois.

Na retomada da terceira sessão de julgamento, a desembargadora Claudia Cristofani, que havia pedido vista na sessão anterior, iniciou seu voto alinhada ao relator, defendendo a absolvição de Sergio Moro. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha já havia se pronunciado na primeira sessão, indeferindo as ações.

José Rodrigo Sade discordou do relator na segunda sessão e votou pela cassação e inelegibilidade de Moro. Com o voto de Claudia Cristofani, o placar ficou em 2 a 1 pela absolvição do senador. Com a antecipação de Denz, o placar atual está em 3 a 1.