Julgamento Bolsonaro: ministro Nunes Marques inicia seu voto no TSE

O julgamento de Jair Bolsonaro continua no Tribunal de Justiça Eleitoral (TJE). Vota agora o ministro Nunes Marques que já iniciou seu discurso já sabendo que, por maioria, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está inelegível. Até o momento, o único voto pela absolvição do ex-presidente foi o de Raul Araújo; após Nunes Marques, Alexandre de Moraes irá finalizar o julgamento.

O ex-presidente é acusado de abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, por este motivo, Jair Bolsonaro pode perder os direitos políticos por oito anos, logo, não poderá se candidatar a cargos políticos nas próximas eleições.

O julgamento do ex-presidente começou na quinta-feira da semana passada, dia 22 de junho, com a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, que fez um resumo da tramitação da ação no Tribunal. Também foram apresentados os argumentos do representante do PDT, do advogado de defesa dos acusados, e do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral). Na sessão de terça (27), o relator anunciou seu voto pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por oito anos.

A sessão desta quinta-feira (29) começou com o voto do ministro Raul Araújo, que divergiu de Benedito e se manifestou pela improcedência da ação. Em seguida, votaram os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que acompanharam o entendimento do relator. Hoje, Cármen Lúcia também votou com o relator deixando o placar em 4 x 1.