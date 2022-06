Jovem usa ferro em brasa para ‘tatuar’ 22 de Bolsonaro na pele durante leilão de gado

Um adolescente de 17 anos, que segundo a mãe é emancipado, “tatuou” o 22, número do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com ferro em brasa – que é utilizado para marcar bois em fazendas, ao ser desafiado por amigos durante um leilão de gado. As informações são do Portal RD News e foram compartilhadas pelo Portal Metrópoles.

O caso aconteceu no dia 12 de junho, em Mirassol D’ Oeste (a 297 km de Cuiabá, no Mato Grosso), durante um leilão no assentamento Roseli Nunes. O evento era coordenado pelo pai do adolescente e foi realizado em prol do Hospital do Câncer de Barretos.

VEJA MAIS

De acordo com a mãe do jovem, ele estava trabalhando na equipe de manejo do gado, quando se sentiu desafiado por um grupo de amigos.

“E, como é um menino bem rústico e corajoso, pediu para um menino carimbá-lo. Um não aceitou, mas o outro sim e fez a marca”, declarou a mulher.

A mãe afirma que o filho é um menino muito tranquilo e que conversou com ele sobre o caso, pois não é adepta a tatuagens. "Emancipamos porque ele queria trabalhar com máquinas pesadas. Moramos em uma região de assentamento onde a maioria das pessoas é de esquerda. Mas, minha familia é toda bolsonarista e andamos com um grupo grande aqui que também é. E meu filho já está certo que o voto dele é no nosso presidente".

Segundo a mãe, para a família, depois que a imagem viralizar, o adolescente pode ter a chance de realizar o sonho de conhecer o presidente. "Ele é apaixonado pelo Bolsonaro. E por isso fez. Mas, agora a ferida já está cicatrizando, um pouco dolorosa. Mas está bem. Não briguei, porque ele é um bom menino. No momento lá, falei e daqui a 4 anos? Não sabemos o quem vem por ai. Vai que não é mais o Bolsonaro ou se ele mudar de partido? Mas brigar não. Já está feito", disse.