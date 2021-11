Jornalistas do Grupo Liberal são homenageados na Câmara Municipal de Belém

A Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou sessão especial nesta quinta-feira (25) que homenageou 30 pessoas de diferentes setores sociais por suas atuações profissionais durante o ano, dentre elas os jornalistas Bianca Leão, Tarso Sarraf e Fabiano Vilela, do Grupo Liberal. Agraciados pelas honrarias Repórter Padrão, Medalha Isaac Soares e Título Honorífico Cidadão de Belém, respectivamente, Bianca Leão, Tarso Sarraf e Fabiano Vilela fizeram parte da lista de homenageados criada pelo mandato do vereador Fernando Carneiro (PSOL). A cerimônia foi iniciada às 15h30 e foi marcada por agradecimentos.

Para Bianca Leão, editora assistente do jornal O Liberal, a notícia de que receberia um título pela a Casa de Leis suscitou surpresa, mas também orgulho pelo reconhecimento. “Mais do que como Bianca, indivíduo, eu recebo esta comenda hoje enquanto categoria jornalista, pesquisadora, mulher, escritora. Porque reconheço a importância dessas categorias ocuparem esses espaços, e nela pessoas com trajetórias de maior relevância que a minha. Mas venho aqui hoje sobretudo chamar a atenção para a causa das pessoas em situação de rua, tema da minha dissertação de mestrado e da minha atuação enquanto voluntária. Para dizer que ninguém mora na rua, na rua se sobrevive. Não é escolha de ninguém passar fome, viver em situação de extrema vulnerabilidade. E seja qual for a sua profissão, você também pode se implicar nessa causa”, afirmou.

O coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, comemorou a escolha de seu nome para a Medalha Isaac Soares, e destacou a liberdade dada pela direção do grupo ao trabalho dos fotógrafos da empresa. “Eu me sinto muito feliz, muito honrado. Creio que a lembrança do meu trabalho para essa honraria veio do fato de termos vencido o Prêmio Vladimir Herzog deste ano, na categoria fotografia. E o prêmio estar diretamente ligado aos Direitos Humanos. O jornal O Liberal dá bastante importância e liberdade para a fotografia, acredito que seja o único jornal do mundo em que você pode utilizar seis páginas sem anúncios para explorar bastante a fotografia. Fico feliz de trabalhar no Grupo Liberal e de receber essa honra”, declarou o coordenador.

O repórter Fabiano Vilela, da TV Liberal, não pôde participar da solenidade e receber o prêmio presencialmente, mas enviou um vídeo que foi exibido no plenário da CMB. “Eu estou em férias, infelizmente não pude comparecer ao evento, estou aqui no hotel, mas não poderia deixar de mandar uma mensagem carinhosa de agradecimento por receber o título de cidadão de Belém, onde cheguei em 2010, vindo do Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Desde então sou um apaixonado pela capital paraense, pela população extremamente acolhedora que me recebeu tão bem”, afirmou.

O vereador Fernando Carneiro agradeceu a presença de todos os homenageados e o trabalho que cada um exerce em sua área. “Nosso mandato é feito a muitas mãos, são nove anos dialogando com artistas, advogados, jornalistas, servidores, ativistas dos direitos humanos, LGBTs, negros e negras, indígenas, trabalhadores da saúde, sindicalistas, mulheres e todos os que se levantam contra a injustiça e por direitos. Essa parceria já rendeu frutos que devolvemos à população com projetos, leis e políticas públicas. Agora é hora do nosso mandato agradecer a todos e todas que fazem parte dessa história”, discursou o parlamentar.