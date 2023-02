Joênia Wapichana é confirmada como a nova presidente da Funai

Pela primeira vez ha história do órgão, uma mulher indígena vai ocupar a presidência daFundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (1º) traz a nomeação da deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR) para o cargo, oficializando o convite feito - e aceito - pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro do ano passado.

VEJA MAIS

A Funai, que passou a ser subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão de Jair Bolsonaro, agora integra a estrutura do Ministério dos Povos Indígenas, criado na gestão atual e comandado por Sônia Guajajara (PSol-SP).

A nova presidente já assume com o desafio de gerenciar a crise de saúde dos Yanomami, que sofrem com desnutrição e malária. No início desta semana, o presidente Lula determinou o bloqueio do tráfego aéreo e fluvial de garimpo ilegal da terra indígena, em Roraima. O drama dos índios Yanomami também levou o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a determinar a investigação da possível prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do governo Jair Bolsonaro.

O ministro do STF determinou ainda que o atual governo garanta a retirada de garimpos ilegais em sete terras indígenas, além de ter fixado um prazo de 30 dias para que seja apresentado um diagnóstico dessas comunidades, com o respectivo planejamento e cronograma de execução de medidas.