Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Joaquim Barbosa cria redes sociais e diz estudar a possibilidade de se lançar à Presidência

A movimentação em torno da candidatura começou no mês passado

Estadão Conteúdo

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) criou perfis em diferentes redes sociais e afirmou que estuda a possibilidade concorrer ao Palácio do Planalto.

"Estou estudando a possibilidade de, chegado o momento fixado pela lei, me lançar na disputa pelo emprego mais difícil e complexo do nosso país", disse o ex-ministro em publicação replicada no Facebook, Instagram e LinkedIn. Além dessas redes, ele criou perfis no Kwai, TikTok e Youtube, além de retomar conta no X. No texto, Barbosa também ofereceu uma minibiografia aos eleitores.

A movimentação em torno da candidatura começou no mês passado, quando ele se filiou ao Democracia Cristã. O movimento o habilitou à disputa eleitoral e, por isso, o DC retirou a pré-candidatura de Aldo Rebelo, que foi expulso do partido e, semanas depois, reintegrado por decisão judicial. Barbosa, porém, ainda não confirma se será candidato.

No início de junho, o ex-ministro se reuniu com o deputado federal e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, em uma livraria no Rio de Janeiro. O tucano descreveu o encontro como "um café entre dois mineiros preocupados com o Brasil" e disse que os dois "prospectaram cenários" para 2026. Não detalharam, porém, qual seria o caminho.

Cotados como alternativas à polarização entre Lula e Bolsonaro, eles sinalizaram que pesquisas eleitorais das próximas semanas vão orientar os próximos passos de uma possível aliança.

Até o momento, o cenário se projeta difícil para o ex-ministro nas urnas. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em 10 de junho, mostrou que o Barbosa registrou apenas 1% das intenções de voto no primeiro turno.

Seu desempenho se concentra nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (não pontua nas regiões Sul e Nordeste), e entre eleitores que se declaram de esquerda não lulista e direita não bolsonarista, ambos com 2%, o que indica apelo, ainda que tímido, em eleitorado cujo interesse está em alternativas à polarização.

O levantamento foi realizado com 2.004 entrevistas entre 5 e 8 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Conhecido nacionalmente por ter relatado o processo do Mensalão, Barbosa já cogitou uma candidatura presidencial no passado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/JOAQUIM BARBOSA/REDES SOCIAIS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

justiça

Moraes nega pedido de Flávio para interrogar Lula, Moro, Deltan, João Santana e María Corina

Desde abril, o senador e pré-candidato à Presidência é investigado por ter associado Lula ao ditador deposto da Venezuela

16.06.26 16h52

julgamento

Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por coação em processo sobre tentativa de golpe

O julgamento é realizado pela Primeira Turma na tarde desta terça-feira

16.06.26 16h47

eleições

Joaquim Barbosa cria redes sociais e diz estudar a possibilidade de se lançar à Presidência

A movimentação em torno da candidatura começou no mês passado

16.06.26 16h17

violência

Vereador sofre atentado com tiros de fuzil durante transmissão ao vivo em UPA; assessor morreu

O vereador recebeu os primeiros socorros na UPA e depois foi transferido para um hospital

16.06.26 15h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda