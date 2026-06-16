Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por coação em processo sobre tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Ele é relator de ação penal que acusa Eduardo de tentar atrapalhar a tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o pai dele, Jair Bolsonaro, acabou condenado no ano passado. O julgamento é realizado pela Primeira Turma na tarde desta terça-feira, 16.

'Eduardo prejudicou País e não amedrontou essa Corte'

Durante o voto, Moraes disse que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro "prejudicou todo o País" ao atuar pela aplicação do tarifaço dos EUA contra o Brasil com o intuito de beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"No intuito de beneficiar seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o País e não amedrontou esta Corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal", afirmou.

Ele ainda afirmou que "não há dúvidas" em relação à autoria e à materialidade dos delitos cometidos pelo ex-deputado - ou seja, tentar coagir os ministros do Supremo.

Até o momento, Moraes foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Ainda vão votar a ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino.