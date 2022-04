Jatene anuncia estar fora da disputa eleitoral; vídeo

O ex-governador Simão Jatene (sem partido) foi às redes sociais para dizer que está fora da disputa eleitoral deste ano. Ele disse em vídeo que sempre é “provocado” para disputar cargos eletivos, mas que, sempre agradeceu pela lembrança, “ainda que sem dar maiores explicações”. Jatene disse ainda que, “diante dos prazos eleitorais e aproximação das eleições, por uma questão ética e em respeito a todos os amigos”, sentiu-se no dever fazer “esclarecimentos”.

Nos esclarecimentos, Simão Jatene disse que só valeria buscar o poder pelo desejo genuíno “de buscar fazer”, não como um fim em si. Depois enumerou as obras, falou do legado político, dos ideias para o Estado do Pará.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ex-governador Simão Jatene afirma que não enfrentará batalha jurídica sobre inegibilidade e que não concorrerá sub-júdice, descartando candidatura nas eleições deste ano. Ele disse então que, por isso, “não devo ser candidato”.

Ele observou que não pretende travar batalhas jurídicas, por isso “não devo ser candidato”. Jatene lembrou que mesmo poderia concorrer sub judice, mas que sua decisão não se limita apenas a questões legais, “eu tenho que reconhecer que existem prazos que não pode ser desconsiderados”.

Ao fim, agradeceu ao povo paraense.