Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência, diz, em nota, PT na Câmara

Estadão Conteúdo

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), divulgou uma nota em nome da bancada em que defende a presunção de inocência do líder do PT no Senado, Jaques Wagner (BA), e cobra a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso Banco Master, após uma operação da Polícia Federal ter realizado buscas contra o petista, nesta quinta-feira, 18.

"A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados reitera mais uma vez a necessidade de instalação da CPMI do Banco Master no Congresso Nacional", diz nota da bancada do PT na Casa.

O texto prossegue: "Comungamos da determinação do Presidente Lula de que a Polícia Federal (PF) tenha todas as condições técnicas e políticas para proceder investigações com total autonomia dentro de suas prerrogativas constitucionais".

A bancada também cobra investigações sobre o montante cobrado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro para produzir o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Queremos o aprofundamento das investigações da PF para esclarecer onde estão os R$ 61 milhões que o senador Flávio Bolsonaro exigiu do banqueiro preso, Daniel Vorcaro", diz o texto.

O PT acrescenta: "O senador Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência e vai exercer seu amplo direito de defesa para oferecer as explicações necessárias, com base em sua respeitada trajetória política na condição de deputado federal, governador de estado e senador da República".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/JAQUES WAGNER

PT

CÂMARA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Líder do governo, Jaques Wanger atuou em três frentes a favor do Master no Senado, diz PF

18.06.26 14h53

investigação

Transparência Internacional questiona despesas pagas por Vorcaro a Ciro Nogueira e Hugo Motta

A entidade também questionou a relação entre o empresário e os parlamentares:

18.06.26 14h47

Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência, diz, em nota, PT na Câmara

18.06.26 14h36

investigação

Jaques Wagner negou vínculo com Vorcaro em discurso no Senado antes de operação

Ele chamou de "leviana" reportagem da revista Veja sobre a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

18.06.26 13h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

justiça trabalhista

Magistrada paraense pode ser a primeira mulher do Norte nomeada ministra do TST

Maria de Nazaré Medeiros Rocha possui um trabalho reconhecido no TRT da 8ª Região, com mais de 30 anos de atividades

11.06.26 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda