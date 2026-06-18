Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Líder do governo, Jaques Wanger atuou em três frentes a favor do Master no Senado, diz PF

Estadão Conteúdo

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, usou o mandato para atuar em favor de interesses do Banco Master em ao menos três frentes, segundo a Polícia Federal, que realizou buscas em endereços ligados ao parlamentar nesta quinta-feira, 18.

A investigação aponta a atuação de Wagner em propostas para tentar ampliar o crédito consignado, em iniciativas relacionadas ao aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e no acompanhamento da tentativa de venda do Banco Master ao BRB, medidas que, segundo a PF, eram estratégicas para as fraudes comandadas por Daniel Vorcaro.

A defesa de Jaques Wagner não se manifestou sobre a nona fase da Operação Compliance Zero, que apreendeu em um imóvel ligado ao senador 49 mil dólares, o equivalente a R$ 252 mil. O espaço está aberto para manifestação.

A investigação da PF aponta que o senador manteve interlocução direta com o ex-sócio de Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, sobre propostas legislativas e iniciativas parlamentares que poderiam beneficiar o Master.

Alvo da primeira fase da Compliance Zero em novembro, Augusto Lima voltou a ser alvo de medidas da Polícia Federal nesta quinta-feira, 18. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

A defesa de Lima afirmou que as buscas foram "desnecessárias".

'Interlocutor relevante' dos interesses do Master, diz PF

A primeira frente de atuação de Wagner envolveu a ampliação do crédito consignado. De acordo com a PF, o senador atuou em medidas para aumentar a margem de empréstimos descontados em folha para trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS.

As discussões também incluíram a autorização para que beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de programas federais de transferência de renda passassem a ter acesso a empréstimos consignados.

Segundo os investigadores, essa articulação resultou na apresentação de uma emenda posteriormente incorporada à legislação que ampliou o acesso a essa modalidade de crédito.

A PF destaca que a pauta tinha ligação direta com os negócios de Augusto Lima, responsável por implementar, durante os governos de Jaques Wagner na Bahia, um sistema de crédito consignado para servidores públicos que mais tarde foi incorporado ao Banco Master. Batizado de Credcesta, o modelo se tornou um dos principais ativos financeiros da instituição de Daniel Vorcaro.

A segunda frente envolve discussões sobre mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), entidade que protege depositantes e investidores em caso de quebra de instituições financeiras.

Segundo a PF, a ampliação da cobertura do fundo, que acabou não se concretizando apesar dos esforços, era de interesse do Banco Master, que utilizava a garantia do FGC como um dos principais instrumentos para captar recursos no mercado. As investigações já haviam mostrado que o senador Ciro Nogueira recebeu pronta e apresentou emenda neste sentido. O ex-ministro da Casa Civil nega irregularidades.

Na terceira frente, os investigadores apontam a atuação de Wagner em iniciativas relacionadas ao acompanhamento da tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). Para a PF, o senador acompanhou de perto uma operação considerada estratégica para o futuro da instituição controlada por Daniel Vorcaro, posteriormente rejeitada pelo Banco Central.

Propina em imóvel de R$ 2,5 milhões e repasse de R$ 3,5 milhões, aponta investigação Diálogos extraídos no celular de Augusto Lima indicam que ele emprestou por diversas vezes seu avião particular para o líder do governo Lula no Senado e também bancou ingressos para o camarote de um show em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Polícia Federal afirma que essas vantagens se somam a outros pagamentos de propina feitos ao senador, como a compra de um apartamento de luxo de R$ 2,5 milhões e repasses de R$ 3,5 milhões para a empresa de familiares.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/JAQUES WAGNER/ATUAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Líder do governo, Jaques Wanger atuou em três frentes a favor do Master no Senado, diz PF

18.06.26 14h53

investigação

Transparência Internacional questiona despesas pagas por Vorcaro a Ciro Nogueira e Hugo Motta

A entidade também questionou a relação entre o empresário e os parlamentares:

18.06.26 14h47

Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência, diz, em nota, PT na Câmara

18.06.26 14h36

investigação

Jaques Wagner negou vínculo com Vorcaro em discurso no Senado antes de operação

Ele chamou de "leviana" reportagem da revista Veja sobre a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

18.06.26 13h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

justiça trabalhista

Magistrada paraense pode ser a primeira mulher do Norte nomeada ministra do TST

Maria de Nazaré Medeiros Rocha possui um trabalho reconhecido no TRT da 8ª Região, com mais de 30 anos de atividades

11.06.26 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda