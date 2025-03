Janja participa de cúpula contra desnutrição e pede 'mundo com menos armas e mais alimentos'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, discursou por "um mundo com menos armas e mais alimentos" durante a abertura da Cúpula Nutrição para o Crescimento (N4G) em Paris, na França. A mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a representante do Brasil na conferência.

"Apenas juntos e juntas seremos capazes de construir um mundo mais justo, solidário e sustentável, que não deixe ninguém para trás. Um mundo com menos armas e mais alimentos", afirmou a primeira-dama. Durante o discurso, Janja defendeu iniciativas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

Após a abertura da cúpula, que ocorreu durante a madrugada no horário de Brasília, Janja seguiu para um almoço oferecido pela primeira-dama francesa, Brigitte Macron. Ao fim da tarde, ela seguiu para um encontro restrito a figuras ilustres e chefes de Estado.

Janja já esteve na capital francesa em julho de 2024, para acompanhar abertura das Olimpíadas. A primeira-dama representou o governo brasileiro na cerimônia, uma prática que, embora comum entre outras nações, contraria a postura adotada por Lula em seus dois primeiros mandatos presidenciais.

Como mostrou o Estadão, Janja não exerce cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que exerce funções de assessoria à primeira-dama e a acompanha em viagens ao exterior.

O time de Janja conta com ao menos 12 pessoas e, desde o início do terceiro mandato de Lula, gastou mais de R$ 1,2 milhão em viagens, entre custos com translado e diárias. Apesar de não possuir cargo formal no governo, ela viaja acompanhada do aparato de segurança oficial do País, formado por policiais e delegados federais.

A Advocacia-Geral da União (AGU) está elaborando um parecer para delimitar a atuação dos cônjuges de presidentes da República.