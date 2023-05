'Janja nos acusou só para comprar móveis sem licitação', diz Michelle

Nesta sexta-feira (19), a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, declarou que a atual primeira-dama Janja Lula da Silva acusou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de roubar itens do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, só para “comprar móveis novos sem licitação”.

“Você acha que eu vou rebater a Janja porque ela nos acusou de ter roubado os móveis do Palácio? Foi tudo pretexto para comprar móveis novos, sem passar por licitação”, disse a ex-primeira dama em entrevista à Veja.

Lula e Janja se mudaram para o Palácio da Alvorada em 6 de fevereiro de 2023. Antes, estavam morando em um hotel na região central de Brasília desde as semanas seguintes ao 2º turno da eleição de 2022.

VEJA MAIS

No início do mandato de Lula, em 5 de janeiro, Janja recebeu o Grupo Globo no Alvorada para reclamar das condições dos móveis da residência oficial.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gastou R$ 379.428 em 11 móveis. A mobília incluía peças de alto valor como um sofá de reclinável por R$ 65.140, e uma cama de R$ 42.230. O Tribunal de Contas da União (TCM) autorizou a compra.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou, em abril, que “a composição do mobiliário do Palácio da Alvorada sempre foi mista, com móveis nacionais e estrangeiros”.

Reparos no Alvorada

Ao final de cada madato presidencial, os reparos no Alvorada são comuns quando um presidente deixa a residência. Veja:

1994 – o então presidente Itamar Franco (1992-1995) determinou que o palácio passasse por reformas nas partes elétrica e hidráulica, além de uma nova pintura nas principais áreas, antes de ser ocupado por seu futuro residente –no caso, o tucano Fernando Henrique Cardoso (1995-2003);

2004 – no 1º ano do 1º mandato de Lula, o palácio passou por amplas mudanças. Incluíram: instalação de ar condicionado, recuperação de pisos, reforma de copas e banheiros, pintura, impermeabilização e modernização dos elevadores. Segundo texto no site do PSDB, a reforma custou R$ 16 milhões na época;

2017 – Michel Temer e Marcela Temer se mudaram para o Alvorada cinco meses depois de o presidente tomar posse. Na época, móveis foram substituídos e uma tela de proteção foi instalada na sacada do 1º andar por causa do filho do casal, Michelzinho, que tinha 8 anos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).