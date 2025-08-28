Capa Jornal Amazônia
Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "jamais" pedirá a um presidente de partido que não lance candidato à Presidência da República em 2026. "Eu jamais direi para um presidente de partido não lançar candidato a presidente, porque eu só sou o presidente porque eu teimei e fui candidato", afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Rede Record.

Ele ainda disse que, "quanto mais candidatos, melhor" em 2026. Ele foi questionado sobre uma fala do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que disse que a pulverização de candidatos torna a direita mais forte. "Eu também acho melhor, quanto mais eles tiverem candidatos, melhor. Aliás, o Brasil precisa que tenha muito candidato", afirmou Lula.

Na avaliação do presidente, não haverá espaço para a terceira via nas eleições presidenciais do ano que vem. "Ou seja, as pessoas vão ter que escolher o lado que vão ficar", disse.

Lula ainda disse que o Brasil carece de lideranças nacionais e citou a ele mesmo e ao ex-presidente Getúlio Vargas como os únicos exemplos. "Esse País não tem liderança nacional. Esse país teve o Lula e o Getúlio, embora o Getúlio tenha sido uma espécie de ditador nos primeiros 15 anos do mandato dele, ele criou o salário mínimo e criou a CLT, que foi uma libertação do povo trabalhador desse País. E depois, quem foi fazer política de inclusão social, quem mais?", questionou.

O presidente repetiu que a condição para ele disputar a reeleição é estar "100%" de saúde. "Agora, eu quero saber se os outros vão estar melhores do que eu. Eu me preparo, me preparo fisicamente, cuido da minha saúde, porque eu gosto de mim", disse.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/LULA/CANDIDATURA/PARTIDOS
Política
.
