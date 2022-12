Jair Bolsonaro volta a falar com apoiadores e diz que 'nada está perdido'

Depois de mais de um mês sem se pronunciar aos apoiadores, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), disse, na tarde desta sexta-feira (9), que "nada está perdido". Ele disse ainda: "quem decide meu futuro são vocês". Foi a primeira fala a simpatizantes desde a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da Agência Estado.

"Nada está perdido. O final, somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês", afirmou Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Alvorada.

"Nunca saí das quatro linhas da Constituição e acredito que a vitória será dessa maneira", destacou ainda o presidente. Ele disse ainda no discurso a apoiadores: "vamos vencer". E ainda: "se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno".

"Não podemos esperar chegar lá na frente, dizer o que eu não fiz lá atrás para chegar a esta situação. O tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Temos como mudar o futuro da nossa Nação. Com o mesmo ingrediente ninguém pode fazer um bolo diferente. Esse ingrediente que temos pela frente, nós sabemos lá atrás o que aconteceu", disse, em provocação ao presidente eleito.

O chefe do Executivo comentou o período que passou em silêncio após a derrota e falou em dor "na alma". "Estou há praticamente 40 dias calado. Dói na alma, sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida", disse.