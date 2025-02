Jader Filho passará por cirurgia e deve se afastar temporariamente das funções

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou em suas redes sociais que será submetido a um procedimento médico e precisará se ausentar por alguns dias das funções. Em seu lugar, assume o secretário-executivo da pasta das Cidades, Hailton Madureira de Almeida. No vídeo publicado em suas redes sociais, Jader Filho explica fará uma "cirurgia pequena no quadril", e precisará ficar longe do ministério, enquanto se recupera.

"Quem vai estar no meu lugar é o secretário Hailton Madureira, nossos secretários todos", afirmou. "O trabalho não vai parar, mas essa semana eu vou estar um pouquinho distante, mas obviamente sempre atento a todas as coisas que acontecem, porque a gente não pode deixar as obras do (programa) Minha Casa, Minha Vida pararem e a gente não pode deixar as obras de saneamento, de mobilidade, enfim, tudo tem que avançar. Nada pode parar", completou o ministro, que procurou tranquilizar os seguidores.

"Passando aqui mais para trazer essas informações para vocês. Está tudo bem, daqui a pouquinho eu estou de volta, para a gente continuar tocando as transformações que o Brasil precisa e tem que acontecer", finalizou.

O Grupo Liberal apurou que Jader Filho fará a cirurgia para sanar dores que sente na região do quadril e que se agravaram com a rotina de viagens pelo país. Ele ficará totalmente ausente das atividades ministeriais para a cirurgia e recuperação pós-cirúrgica até o dia 20 deste mês. Depois dessa data, ele deve retornar às funções de forma parcial até o início de março, e depois retoma as funções normais no Ministério das Cidades.