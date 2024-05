Inundação no RS: 9 cidades ainda estão incomunicáveis, diz ministro Jader Filho

Ao menos nove municípios do Rio Grande do Sul estão incomunicáveis após o estado ser afetado por uma calamidade pública, com chuvas fortes, enchentes e inundações que deixaram 100 mortos e mais de 100 desaparecidos, com mais de um milhão de pessoas afetadas pela catástrofe.

Essa informação é do ministro das Cidades, Jader Filho, que participou do "Bom dia, ministro" na manhã desta quinta-feira (9), no canal do governo federal no YouTube, momento em que autoridades são sabatinadas por jornalistas de todo o país.

"Ontem fizemos uma reunião de controle, e ainda existem nove cidades que estão incomunicáveis, sem nenhum tipo de comunicação. Então, primeiro a gente precisa compreender, nesse primeiro momento a gente tem feito muito isso, cuidar das famílias, dar o mínimo para que essas famílias possam estar bem nesse momento de transição", afirmou, ao vivo.

Após essa assistência inicial à população afetada, Jader Filho destacou que o próximo passo será fazer um levantamento para saber quantas casas foram destruídas, quantas precisam de reforma, qual o perfil dessas residências e das famílias, e só então agir.

"É muito prematuro falar o que o governo federal vai fazer, seria demagógico da minha parte fazer isso. Precisamos dar tempo para as prefeituras fazerem seus estudos. Mas o recado do governo federal e do presidente Lula é que não faltará recursos, esforços e vontade de reconstruir esse estado tão importante da nossa federação", declarou.