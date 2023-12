Indicações de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para a PGR são aprovadas pela CCJ do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (13) as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e do subprocurador Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O placar da votação foi de 17 votos a favor e 10 contra para Flávio Dino, enquanto Paulo Gonet obteve 23 votos a favor e 4 contra.

Flávio Dino recebeu o menor número de votos na CCJ desde a sabatina do ministro Gilmar Mendes em 2002, quando Mendes teve 16 votos a favor e 6 contra.

Ambos os indicados foram sabatinados pela CCJ durante uma sessão que se estendeu por aproximadamente 10 horas.

Agora, as indicações serão votadas no plenário do Senado.