Indicação de Flávio Dino ao STF recebe elogios de ministros do STF

A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu elogios de ministros da Corte. A nomeação foi anunciada nesta segunda-feira (27) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a indicação de Paulo Gustavo Gonet Branco para o cargo de procurador-geral da República.

O processo de aprovação dos nomes de Dino e Gonet passará pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado e pelo plenário da Casa, com a sabatina prevista até 15 de dezembro. Após essa etapa, a data da posse será definida.

Flávio Dino expressou gratidão a Lula pela indicação ao STF, destacando que, se aprovado pelo Senado, ocupará a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber em setembro deste ano.

Gilmar Mendes disse que recebia a notícia da indicação de Dino com "imensa alegria".

"O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade", afirmou Dino pelas redes sociais.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, elogiou a escolha de Dino, destacando suas qualificações e a expectativa de que agregue valor à Corte. "Foi uma escolha muito feliz do presidente da República, uma prerrogativa dele e acho que ele escolheu um ex-juiz federal da qualidade, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e governador do Maranhão bem avaliado", afirmou.

Alexandre de Moraes também aprovou as indicações, ressaltando a competência de Dino e Gonet.

Cristiano Zanin enalteceu a experiência multifacetada de Flávio Dino, reconhecendo sua trajetória como magistrado, parlamentar e ministro do Estado.

"Saúdo a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e o seu retorno ao Poder Judiciário, com a certeza de que sua experiência no exercício de cargos dos Três Poderes da República contribuirá de sobremaneira aos debates dos mais relevantes temas constitucionais no plenário desta Suprema Corte", escreveu.

Jorge Messias, cotado para a vaga de Rosa Weber, elogiou a indicação de Dino, destacando sua integridade exemplar e notável saber jurídico, considerando-o apto a contribuir para os debates constitucionais no STF.