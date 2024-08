Igor Normando é oficializado como candidato à Prefeitura de Belém neste sábado (3)

O deputado estadual Igor Normando foi oficializado pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) como candidato à Prefeitura de Belém na noite deste sábado (3). A convenção, realizada na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reuniu cerca de 18 mil pessoas, segundo a assessoria. O evento contou com diversas lideranças políticas da coligação "Levanta Belém", que também foi lançada. O ex-deputado federal Cássio Andrade, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi oficializado como vice da chapa.

Conforme anunciado, dez partidos se coligaram para apoiar a candidatura de Normando. Além do MDB e do PSB, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na federação com o Cidadania, o União Brasil (União), o Partido Renovação Democrática (PRD), o Partido da Mobilização Nacional (PMN), o Progressistas (PP), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Social Democrático (PSD) também fazem parte da coligação. Juntas, as legendas somam mais de 300 candidatos a vereadores.

Dentre as lideranças do MDB, participaram o governador do Pará, Helder Barbalho, o senador Jader Barbalho, a deputada federal Elcione Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan e o ministro das Cidades e presidente estadual da legenda, Jader Filho. Ursula Vidal, do União Brasil, também esteve presente e foi cumprimentada por Igor na abertura do seu discurso. Ela chegou a ser cotada para vice na chapa.

Em sua fala, Helder destacou o currículo de Igor e de Cássio, e a experiência de ambos na política e na administração pública. “Eu estou muito feliz e certo de que essa dupla de jovens, extremamente competentes por onde passaram, irá cuidar de Belém e colocá-la no mesmo ritmo do Pará. O Pará está crescendo, está voando, e Belém não pode ficar para trás”. Ele finalizou dizendo que “o Igor será o maior e melhor prefeito da história de Belém”.

Propostas

Segundo Igor, a prioridade de sua gestão, se eleito, será “recuperar o orgulho e a esperança nos olhos dos moradores da capital paraense". Ele afirmou que Belém “tem padecido com sucessivas má-gestões”. Segundo ele, “que infelizmente não fazem com que a população tenha o ‘mínimo’, como creches, médicos e remédios nos postos de saúde e, fundamentalmente, a zeladoria urbana”.

Igor também destacou a parceria com o governo estadual e afirmou: “Hoje, a nossa cidade (Belém), infelizmente, é um lixão a céu aberto, e tudo isso precisa mudar. O governo do Pará tem feito obras estruturantes e oferecido serviços para toda a nossa população. E é preciso que Belém possa estar no mesmo ritmo do Pará, de avanço e de desenvolvimento econômico e, sobretudo, social”.

Por fim, ele disse que, embora muitos âmbitos precisem de atenção, o foco inicial de sua gestão será “cuidar com carinho da cidade". Com a COP 30 se aproximando, em 2025, ele citou as necessidades de melhorar a saúde e a valorização dos servidores, além da “zeladoria”, para garantir que Belém esteja preparada para receber o evento e, assim, retomar “seu status de capital da Amazônia”.

No início deste ano, Normando assumiu a Secretaria de Articulação da Cidadania do Pará, na gestão das Usinas da Paz, licenciando-se da Assembleia Legislativa do Estado para isso. Durante a pré-candidatura, ele retomou sua cadeira no parlamento após se desincompatibilizar para concorrer neste pleito. No currículo, ele também acumula dois mandatos como vereador de Belém.