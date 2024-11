‘Homem-bomba’ queria matar Moraes, revela ex-mulher à PF

Segundo informações divulgadas pela GloboNews na manhã desta quinta (14/11), a Polícia Federal em Santa Catarina conseguiu encontrar a ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz. De acordo com ela, ele esteve em acampamentos golpistas em Santa Catarina após a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.

A ex-companheiro de Francisco afirmou aos agentes da PF que o autor do atentado em Brasília estava fazendo pesquisas na internet sobre como agir no ataque com explosivos no STF e na Câmara dos Deputados.

Ela revelou à PF que o ex-candidato a vereador planejava fazer algo maior: “Ele falava que ia matar o Alexandre de Moraes e quem mais estivesse perto na hora do atentado.”

A ex-mulher revelou ainda que ela e Francisco não chegaram a ir ao acampamento golpista de Brasília no ataque de 8 de janeiro, mas que participaram de manifestações golpistas nos quartéis após o resultado das eleições de 2022.

Além disso, ela informou à Polícia Federal que Francisco compartilhava os planos radicais e as ameaças às autoridades num grupo de rede social. Esse grupo vai passar a ser verificado agora pela PF.