‘Homem-bomba’ no STF: Moraes fica com inquérito sobre explosões em Brasília

O inquérito da Polícia Federal (PF) sobre o homem-bomba que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. A PF vai encaminhar conclusões ao ministro, por conexão com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Um homem identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, natural de Santa Catarina morreu durante as explosões. (Com informações da CNN)

Antes de cometer o atentado contra si mesmo na noite de quarta-feira (13), o homem lançou um explosivo na direção do prédio do Supremo Tribunal Federal.

Nos bastidores, há uma avaliação de que o ataque pode atrasar a conclusão de inquéritos em andamento no STF sob a relatoria de Alexandre de Moraes, como os das "fake news" e das milícias digitais.

Fontes da Corte indicam que, embora haja críticas pela demora no encerramento dessas investigações, o episódio envolvendo o homem-bomba reforça a importância de mantê-las em aberto.