Helder sanciona lei que atualiza Plano de Cargos e Salários da UEPA

O governador Helder Barbalho sancionou, nesta sexta-feira (28), a lei que atualiza o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos técnicos administrativos e operacionais da Universidade do Estado do Pará (UEPA). De acordo com o chefe do executivo paraense, a atualização atende a uma demanda aguardada há quase uma década pelos profissionais envolvidos.

Helder afirma que, após 8 anos de espera, esse momento permitirá a valorização dos servidores. “Teremos uma UEPA mais forte, com ensino de qualidade, promovendo o desenvolvimento por toda parte, com mão de obra de qualidade ainda mais superior. Agradeço a todos os colaboradores da UEPA e parabéns aos servidores”.

O documento foi assinado na presença do reitor da UEPA, Clay Chagas, e da vice-reitora Ilma Pastana.

Chagas explicou que os servidores vinham tendo perdas salariais, "mas com a atualização estamos em um momento que reflete a felicidade dos servidores. Na prática, são ganhos salariais para os profissionais que estavam há muito tempo tendo progressões mas sem ganhos. Logicamente, um servidor mais feliz retribui com serviço de ainda mais qualidade para a sociedade” destacou o reitor.

De acordo com a UEPA, somente o corpo técnico da área de saúde realizou em 2022, mais de 234.000 atendimentos para a população em todo o estado do Pará.