Helder quer Trump na COP 30 em Belém: ‘Urgências climáticas têm efeito a todos os países’

Horas após o resultado das eleições norte-americanas que consagraram a volta de Donald Trump ao poder depois de quatro anos, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), manifestou-se sobre a presença do republicano na COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que terá como sede Belém em novembro de 2025. O governador afirmou que considera importante a presença de Trump no evento climático na capital paraense. Segundo Helder, as “urgências climáticas não podem ser negadas nem levadas para o campo ideológico.” (Com informações da Folha de São Paulo)

Caso o republicano deixe de participar do evento, o governador do Pará espera que o presidente eleito saiba que “as urgências batem às portas de todos e têm dado efeitos a todos os países.” O filho do senador Jader Barbalho (MDB) citou como exemplo a passagem do furacão Milton pela Flórida em outubro.

Eleito no voto popular e no Colégio Eleitoral para o segundo mandato, Donald Trump tem uma visão antiambiental e nega a existência do aquecimento global no mundo. Quando presidente, entre 2017 e 2020, o republicano adotou medidas de retrocesso para o meio ambiente. Uma delas foi a retirada dos EUA do Acordo de Paris, compromisso firmado em 2015 pela comunidade internacional para limitar o aquecimento global.

Na COP 30, países devem apresentar metas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Segundo Helder Barbalho, sem a participação dos Estados Unidos, a questão deve ser levada à ONU. O emedebista espera que uma eventual ausência do presidente eleito não fragilize as deliberações do evento.

“É natural que gere impactos”, disse o governador sobre a promessa de campanha de Trump de tirar novamente o país do Acordo de Paris. Helder lembrou eventos climáticos de 2024, como as enchentes do Rio Grande do Sul, as queimadas no Pantanal, o furacão no estado norte-americano da Flórida e as enchentes na Espanha.

Para Helder Barbalho, tudo isso “é uma demonstração clara de que não é possível renunciar a enfrentar o problema.” O emedebista acredita ser impossível ignorar a emergência climática. “Creio que os impactos humanos, ambientais, sociais e econômicos não permitirão que qualquer governo esteja de costas a enfrentar esta agenda e construir coletivamente a solução”, concluiu o governador.