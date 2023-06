Helder é aprovado por 68,5% dos eleitores de Belém e Lula por 59,8%, aponta pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira (6), os resultados de um levantamento realizado com eleitores de Belém sobre avaliação que eles têm em relação ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na pesquisa, o governador aparece com a aprovação de 68,5% do eleitorado. Outros 27% dos entrevistados no município afirmaram que desaprovam a gestão do emedebista, enquanto 4,5% não souberam opinar.

De acordo com o levantamento, 55,9% dos moradores na capital paraense avaliam a administração de Helder Barbalho como ótima ou boa; 24,8%, como regular; e 18,7%, ruim ou péssima.

Já o presidente Lula tem 59,8% de aprovação em Belém e 35,4% de desaprovação, enquanto 4,8% dos entrevistados não opinaram.

A pesquisa aponta também que 46,6% dos eleitores da capital paraense consideram a gestão do petista ótima ou boa; 20,4% avaliam a administração como regular, e 31,3%, ruim ou péssima. Apenas 1,6% não souberam opinar.

O levantamento, registrado no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região, foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisa entre os dias 2 e 5 de junho e utilizou uma amostra de 734 eleitores. A margem de erro estimada é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.